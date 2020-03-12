Росія закриває кордон для італійців

У той час як в Італії за добу на коронавірус захворіли понад 2 тис. осіб, Росія тимчасово заборонила громадянам Італії в'їжджати в країну. Про це пише BBC Росія.

Повідомляється, що заборона також торкнеться громадян третіх країн, які приїжджають з Італії. Ці заходи прийняті через спалах коронавірусу, який з усіх країн Європи найбільш поширений в Італії.

У розпорядженні уряду РФ говориться, що заборона вступає в силу 13 березня.

Росія також призупинить прийом документів, оформлення та видачу запрошень на в'їзд у Росію громадянам Італії. Раніше Росія заборонила в'їзд громадянам Китаю та Ірану.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу. У МОЗ повідомили, що пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проводиться робота з контактами.

Крім того, Україна евакуює українців з Італії через Рим сьогодні-завтра. А після оголошення про введення карантину в Італії на всій території країни перед супермаркетами ряду міст вишикувалися черги.

Тим часом коронавірус підозрюють у ще одного українця, який повернувся з Польщі.