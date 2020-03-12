В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу

В той час, як в країні Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширенню Covid-19, Міністерство охорони здоров'я повідомляє про двох нових підтверджених випадках коронавірусу в Україні.

Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Telegram-каналі.

"В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусной інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та у чоловіки з Чернпрооцкою області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів", - йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ повідомили, що пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проводиться робота з контактами.

Раніше в Україні було зафіксовано 1 випадок коронавірусу COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, на сьогодні його стан задовільний.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 12 березня в Італії за добу більш як 2 тис. нових заражених коронавірусом.

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосили коронавірус COVID19 пандемією.