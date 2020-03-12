На Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан

У райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.

Про це повідомили 12 березня на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації, повідомляє zhitomir.info.



"Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема - закриття розважальних закладів та місця перебування великої кількості людей", - уточнив голова ОДА Віталій Бунечко.



Він зазначив, що вводити надзвичайні заходи у всій галузі або навіть в межах району на даний час не планують.

Жінка погано себе почувала з 3 березня, але не зверталася до лікарів, вона була госпіталізована в районну лікарню в Радомишлі 12 березня о 10 ранку, перевозити її в Житомир не планують.

Також під наглядом лікарів знаходиться шість чоловік - її близькі родичі, з якими вона проживала. Симптомів коронавірусу у них не виявлено.



Директор державної установи "Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Зіновій Парамонов зазначив, що епідеміологів найбільше турбує те, що хвора жінка 8 березня відвідала церкву і треба провести "роботу зі священиками", щоб виявити людей, які були в церкві.



Як повідомляли Українські Новини, станом на 12 березня в Італії за добу більше 2 тис. нових заражених коронавірусом.



Тим часом коронавірус підозрюють у ще одного українця, який повернувся з Польщі.