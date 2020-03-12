підписатися на розсилку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 березня 2020, четвер, 23:20 7
Суспільство 2020-03-12T23:45:01+02:00
Українські Новини
На Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан

На Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан

Валерия Драгомирова
Житомирська область, Надзвичайний стан, Коронавірус в Радомишлі
Лікарня. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Лікарня. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

У райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.

Про це повідомили 12 березня на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації, повідомляє zhitomir.info.

"Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема - закриття розважальних закладів та місця перебування великої кількості людей", - уточнив голова ОДА Віталій Бунечко.

Він зазначив, що вводити надзвичайні заходи у всій галузі або навіть в межах району на даний час не планують.

Жінка погано себе почувала з 3 березня, але не зверталася до лікарів, вона була госпіталізована в районну лікарню в Радомишлі 12 березня о 10 ранку, перевозити її в Житомир не планують.

Також під наглядом лікарів знаходиться шість чоловік - її близькі родичі, з якими вона проживала. Симптомів коронавірусу у них не виявлено.

Директор державної установи "Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Зіновій Парамонов зазначив, що епідеміологів найбільше турбує те, що хвора жінка 8 березня відвідала церкву і треба провести "роботу зі священиками", щоб виявити людей, які були в церкві.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 12 березня в Італії за добу більше 2 тис. нових заражених коронавірусом.

Тим часом коронавірус підозрюють у ще одного українця, який повернувся з Польщі.

Більше новин про: Житомирська область Надзвичайний стан Коронавірус в Радомишлі

В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус
Новини
За останній тиждень в Україні від грипу померли 9 осіб 23:45
На Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан 23:20
Разумков обмежив відвідування Верховної Ради до 3 квітня 22:16
Що робити, якщо запідозрили у себе коронавірус 22:01
Дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові перенесли, а "Книжковий арсенал" готові перенести 21:23
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка 14:36
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів 13:58
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
Радикали напали на Сивохо під час презентації платформи примирення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok