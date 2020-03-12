МОЗ не знає, скільки людей померли від пневмонії в епідсезоні 2019/2020

Міністерство охорони здоров'я не має інформації про кількість смертей від пневмонії в епідеміологічному сезоні 2019/2020.

Про це повідомила Українським Новинам пресслужба МОЗ, передають Українські Новини.

Згідно з наданою інформацією, статистика захворювань пневмонією за вказаний сезон не була складена.

Також представники пресслужби повідомили, що МОЗ не уповноважений мати всі статистичні даними; цим займається Центр медичної статистики (Медстатистика).

У свою чергу, станом на 11 березня, Медстатистика також не володіє інформацією про кількість смертей від пневмонії в епідсезоні 2019/2020.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Пневмонія є одним з ускладнень коронавірусу.

У столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом у Чернівецькій області ще в 11 людей підозрюють коронавірус, а 30 осіб перебувають на самоізоляції вдома.

Тим часом для нардепів ввели обмеження на поїздки за кордон через коронавірус.