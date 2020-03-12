підписатися на розсилку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 березня 2020, четвер, 17:04 11
Суспільство 2020-03-12T19:30:03+02:00
Українські Новини
МОЗ не знає, скільки людей померли від пневмонії в епідсезоні 2019/2020

МОЗ не знає, скільки людей померли від пневмонії в епідсезоні 2019/2020

Ольга Фандорина
МОЗ, епідемія, Пневмонія

Міністерство охорони здоров'я не має інформації про кількість смертей від пневмонії в епідеміологічному сезоні 2019/2020.

Про це повідомила Українським Новинам пресслужба МОЗ, передають Українські Новини.

Згідно з наданою інформацією, статистика захворювань пневмонією за вказаний сезон не була складена.

Також представники пресслужби повідомили, що МОЗ не уповноважений мати всі статистичні даними; цим займається Центр медичної статистики (Медстатистика).

У свою чергу, станом на 11 березня, Медстатистика також не володіє інформацією про кількість смертей від пневмонії в епідсезоні 2019/2020.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Пневмонія є одним з ускладнень коронавірусу.

У столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом у Чернівецькій області ще в 11 людей підозрюють коронавірус, а 30 осіб перебувають на самоізоляції вдома.

Тим часом для нардепів ввели обмеження на поїздки за кордон через коронавірус.

Більше новин про: МОЗ епідемія Пневмонія

МОЗ не знає, скільки людей померли від пневмонії в епідсезоні 2019/2020
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус
Новини
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
Словаччина оголосила про надзвичайні заходи через коронавірус 18:54
Україна поки не закривала пункти пропуску на кордоні через коронавірус 18:25
У скандальному конкурсі в Одеському облздраві бере участь фейковий "проректор" ОНМедУ Данильченко, – ЗМІ 18:10
Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу 18:07
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів 13:58
Після рекордного падіння ціни на нафту різко підскочили 21:48
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
Чехія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok