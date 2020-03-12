Карантин в Україні: як буде працювати Укрпошта

Незважаючи на те, Верховна Рада прийняла рішення ввести до 3 квітня карантин в Україні та деякі заклади обмежать свою роботу, Укрпошта продовжить працювати в звичайному режимі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Повідомляється, що Укрпошта продовжуватиме доставляти пенсії та грошові виплати. Також залишиться можливість здійснювати комунальні платежі з дому, отримувати побутові товари та продукти першої необхідності, щоб не наражатися на ризик і не йти в магазини, чи у місця значного скупчення людей.

Крім того, Укрпошта продовжить приймати і відправляти посилки в Україну та за її межі.

"Керівництво Укрпошти попереджає, що на час введення карантину у навчальних закладах, можливий брак персоналу в певних відділеннях і на дільницях. Однак, підприємство буде робити все можливе, щоб такі випадки були винятком і мінімізувати можливі незручності для наших клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що можуть бути внесені корективи в режим роботи відділень та надання потових і фінансових послуг при наявності ризику для здоров'я співробітників.

Як повідомляли Українські Новини, в Міністерстві освіти України заявили, що терміни карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

Також громадський транспорт у Києві працюватиме в звичайному режимі.