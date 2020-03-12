Сроки карантина могут поменяться в зависимости от эпидемситуации, - МОН

В учебных заведениях карантин из-за корронавируса, который объявили по всей Украине, продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года, однако сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения, сообщили в пресс-служба Министерства образования и науки.

"12 марта 2020 в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 11 марта 2020 года", - говорится в нем.

Карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:

дошкольного

общего среднего,

внешкольного,

профессиональной (профессионально-технического),

профессиональной перед высшими,

высшей,

последипломного образования.

Это решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении.

Как сообщали Українськi Новини, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.

Тем временем, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.