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11 марта 2020, среда, 14:47 673
Общество 2020-03-11T14:55:10+02:00
Українські Новини
Отменяют занятия, киносеансы и концерты. Какие заведения ограничат работу из-за карантина

Отменяют занятия, киносеансы и концерты. Какие заведения ограничат работу из-за карантина

Кира Молчанова
Украина, Карантин, Карантин в школах Киева, коронавирус в Украине, Общенациональный карантин
Карантин. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Карантин. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

С завтрашнего дня Киев ограничивает проведение массовых мероприятий, а во всей Украине объявляется общенациональный карантин. Это значит, что многие заведения будут закрыты, а в некоторые ограничат доступ.

В Facebook пресс-служба Верховной Рады Украины сообщает, что будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, художественных и спортивных школах. Это значит, что многие школьники и студенты будут учиться дистаниционно.

В Киеве ограничат проведение массовых мероприятий — концертов, конференций и т.д. Исключение — мероприятия общегосударственного значения, поэтому Верховная Рада работать будет.

В столичных кинотеатрах отменят сеансы. Остановят работу развлекательные зоны в ТРЦ, а в крупных торговых центрах будут дежурить врачи. Торговлю в них останавливать пока не планируют.

Мэр Киева призвал руководителей столичных мероприятий пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть маленькие дети.

Спортивные мероприятия буду проводить с разрешения международных организаций, но без зрителей.

При этом спортзалы работают по обычному графику."Клуби будуть працювати у звичайному режимі", — ответили в сети спортивных клубов Sport Life на запрос Українських Новин.

Общественный транспорт Киева будет работать без изменений. Весь подвижной состав будут дезинфицировать.

Как сообщали Українські Новини, единственный в Украине случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Черновцах у мужчины, который побывал в Италии. В Киеве на данный момент случаев заражения нет.

Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

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