Пробне ЗНО перенесли на початок квітня через карантин

У зв'язку з тим, що в Україні оголошено карантин до 3 квітня, Український центр оцінювання якості освіти переніс це проведення пробного ЗНО з 21 березня на 4 квітня і з 28 березня - на 11 квітня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"Пробне ЗНО перенесено через карантин: тестування відбудеться 4 та 11 квітня", - сказано в ньому.

4 квітня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, а 11 квітня - з інших предметів.

Дати визначення результатів стануть відомі до 14 березня.

Також повідомляється, що учасникам пробного ЗНО прийдуть нові запрошення з актуальними датами, які необхідно буде видрукувати для участі в тестуванні.

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 11 березня в Україні оголосили карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу, яким у світі інфікувалося вже 124 118 людей. До 3 квітня по всіх областях будуть закриті школи, обмежені авіаперельоти та масові заходи.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві через карантин закрилися найбільші мережі кінотеатрів: "Планета кіно", "Оскар" та "Мультиплекс".