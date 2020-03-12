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12 березня 2020, четвер, 14:45 17
Суспільство 2020-03-12T16:45:03+02:00
Українські Новини
Пробне ЗНО перенесли на початок квітня через карантин

Пробне ЗНО перенесли на початок квітня через карантин

Елена Новикова
Карантин, ЗНО, Міністерство освіти України, пробне ЗНО, Український центр оцінювання якості освіти, Коронавірус
ЗНО. Фото: verge.zp
ЗНО. Фото: verge.zp

У зв'язку з тим, що в Україні оголошено карантин до 3 квітня, Український центр оцінювання якості освіти переніс це проведення пробного ЗНО з 21 березня на 4 квітня і з 28 березня - на 11 квітня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"Пробне ЗНО перенесено через карантин: тестування відбудеться 4 та 11 квітня", - сказано в ньому.

4 квітня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, а 11 квітня - з інших предметів.

Дати визначення результатів стануть відомі до 14 березня.

Також повідомляється, що учасникам пробного ЗНО прийдуть нові запрошення з актуальними датами, які необхідно буде видрукувати для участі в тестуванні.

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 11 березня в Україні оголосили карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу, яким у світі інфікувалося вже 124 118 людей. До 3 квітня по всіх областях будуть закриті школи, обмежені авіаперельоти та масові заходи.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві через карантин закрилися найбільші мережі кінотеатрів: "Планета кіно", "Оскар" та "Мультиплекс".

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