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11 марта 2020, среда, 23:49 140
Общество 2020-03-12T00:30:01+02:00
Українські Новини
Кинотеатры "Планета кино" в Киеве отменили сеансы из-за коронавируса

Кинотеатры "Планета кино" в Киеве отменили сеансы из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Кинотеатр, Коронавирус, карантин в Киеве, Карантин из-за коронавируса, Планета кино
кино Фото: pixabay.com
кино Фото: pixabay.com

После того, как в Украине объявили карантин из-за коронавируса, в Киеве сеть кинотеатров "Планета кино" приостановила работу.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook совладелец сети Дмитрий Деркач.

"Мы решили отменить сеансы в Киеве с завтрашнего дня и сделать все возможное для безопасности зрителей. Если у вас есть билеты, которые вы покупали онлайн, их можно самостоятельно вернуть в приложении или личном кабинете на сайте. Деньги вернутся на карту в течение трех дней. Завтра наши операторы контакт-центра будут связываться со зрителями, чтобы произвести возврат всех приобретенных билетов", - написал он.

Деркач также отметил, что сеть кинотеатров ожидает решения местных органов относительно других городов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, популярные спортклубы Киева не закрываются из-за коронавируса.

Также  общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме.

В то же время"Мультиплекс" не планирует приостанавливать работу кинотеатров из-за карантина.

Кроме того, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.

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