Кинотеатры "Планета кино" в Киеве отменили сеансы из-за коронавируса

После того, как в Украине объявили карантин из-за коронавируса, в Киеве сеть кинотеатров "Планета кино" приостановила работу. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook совладелец сети Дмитрий Деркач. "Мы решили отменить сеансы в Киеве с завтрашнего дня и сделать все возможное для безопасности зрителей. Если у вас есть билеты, которые вы покупали онлайн, их можно самостоятельно вернуть в приложении или личном кабинете на сайте. Деньги вернутся на карту в течение трех дней. Завтра наши операторы контакт-центра будут связываться со зрителями, чтобы произвести возврат всех приобретенных билетов", - написал он. Деркач также отметил, что сеть кинотеатров ожидает решения местных органов относительно других городов Украины. Как сообщали Українськi Новини, популярные спортклубы Киева не закрываются из-за коронавируса. Также общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме. В то же время"Мультиплекс" не планирует приостанавливать работу кинотеатров из-за карантина. Кроме того, Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.