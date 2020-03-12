Побачення у в'язницях і СІЗО забороняти через карантин не будуть

В'язниці та Слідчі ізолятори не мають наміру забороняти громадянам, а також адвокатам побачення з ув'язненими через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавіруса. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба державної кримінально-виконавчої служби. "Як такої заборони не буде. За законом ми не можемо заборонити відвідування і побачення", - сказав співробітник відомства. За даними прес-служби, профільний закон не передбачає подібних обмежень за коронавіруса. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня. Також карантин через коронавіруса: у в'язницях будуть проводити скринінг температури. У Києві немає коронавіруса, а єдиний випадок зафіксований у Чернівцях чоловіка, який повернувся з Італії. Тим часом в Чернівецькій області ще у 11 осіб підозрюють коронавірус. Більше 30 осіб перебувають на самоізоляції будинку. Нардепам заборонили поїздки за кордон через коронавіруса.