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12 березня 2020, четвер, 12:18 13
Суспільство 2020-03-12T14:15:03+02:00
Українські Новини
Побачення у в'язницях і СІЗО забороняти через карантин не будуть

Побачення у в'язницях і СІЗО забороняти через карантин не будуть

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
В'язниця. фото: pixabay
В'язниця. фото: pixabay

В'язниці та Слідчі ізолятори не мають наміру забороняти громадянам, а також адвокатам побачення з ув'язненими через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавіруса.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба державної кримінально-виконавчої служби.

"Як такої заборони не буде. За законом ми не можемо заборонити відвідування і побачення", - сказав співробітник відомства.

За даними прес-служби, профільний закон не передбачає подібних обмежень за коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Також карантин через коронавіруса: у в'язницях будуть проводити скринінг температури.

У Києві немає коронавіруса, а єдиний випадок зафіксований у Чернівцях чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом в Чернівецькій області ще у 11 осіб підозрюють коронавірус.

Більше 30 осіб перебувають на самоізоляції будинку.

Нардепам заборонили поїздки за кордон через коронавіруса.

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