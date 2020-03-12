Побачення у в'язницях і СІЗО забороняти через карантин не будуть

В'язниці та Слідчі ізолятори не мають наміру забороняти громадянам, а також адвокатам побачення з ув'язненими через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавіруса.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба державної кримінально-виконавчої служби.

"Як такої заборони не буде. За законом ми не можемо заборонити відвідування і побачення", - сказав співробітник відомства.

За даними прес-служби, профільний закон не передбачає подібних обмежень за коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Також карантин через коронавіруса: у в'язницях будуть проводити скринінг температури.

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