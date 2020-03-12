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12 березня 2020, четвер, 12:17 34
Політика 2020-03-12T14:30:03+02:00
Українські Новини
МЗС готує евакуацію ще десятьох українців з Китаю

МЗС готує евакуацію ще десятьох українців з Китаю

Анна Рудык
МЗС України, Епідемія коронавірусу, Евакуація українців з Китаю, Анастасія Зінченко
МЗС. Фото: 5.ua
МЗС. Фото: 5.ua

Міністерство закордонних справ (МЗС) готує другу евакуацію з Китаю 10 українців, у тому числі Анастасії Зінченко з її собакою.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Ми разом з міністерством інфраструктури починаємо підготовку другий евакуації наших громадян з Китаю. Зараз посольству відомо про 41 громадянина в Ухані, з них 10 виявили бажання евакуюватися", - сказав він.

В тому числі міністр повідомив, що розмовляв з Зінченко про її ситуацію з собакою.

"Сьогодні вранці я провів телефонну розмову з нашою співвітчизницею Анастасією, яка перебуває в Китаї зі своєю собакою. Ми домовилися про наступний алгоритм. Влада Уханя дозволила виїзд за його межі і тепер можна подорожувати всередині Китаю. Пані Анастасія виявила інтерес поїхати в Пекін і пройти там всі процедури для належного оформлення свого улюбленця. Я доручив посольству в Пекіні сприяти їй у логістиці для переїзду і надати максимальне сприяння в Пекіні після її приїзду для проходження всіх необхідних процедур", - сказав він.

Кулеба додав, що кількість охочих евакуюватися може збільшитися, і їх усіх повернуть додому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв, що окремий літак за собачкою вже перебір.

Раніше, в лютому, Зінченко заявила, що Україна відмовилася евакуювати дівчину з Уханя через собаку. Посольство спростувало звинувачення її, пояснивши причини неможливості евакуації. У той же час посольство України пообіцяло допомогти українці, що відмовилася від евакуціі з Уханя через собаки.

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МЗС готує евакуацію ще десятьох українців з Китаю
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