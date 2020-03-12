підписатися на розсилку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 березня 2020, четвер, 12:15 25
Суспільство 2020-03-12T14:15:04+02:00
Українські Новини
Карантин через коронавірус: в тюрмах будуть проводити скринінг температури

Карантин через коронавірус: в тюрмах будуть проводити скринінг температури

Жора Шокин
Температура, Київ, Україна, Лук'янівське СІЗО, В'язниця, Коронавірус, Температурний скринінг
В'язниця (ілюстрація). Фото: alimentypro.ru
В'язниця (ілюстрація). Фото: alimentypro.ru

Відвідувачі в'язниць і СІЗО будуть проходити температурний скринінг, в той час як в Україні оголошено карантин до 3 квітня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба державної кримінально-виконавчої служби.

"Всі відвідувачі, в тому числі, адвокати і ті, хто приносить передачі, будуть проходити температурний скринінг", - сказали у відомстві.

Після відповідної процедури їм дозволять побачиться з ув'язненими.

Дана процедура стосуватиметься родичів ув'язнених, а також депутатів Верховної ради та журналістів.

Крім того, в тюрмах буде проводиться дезінфекція.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві немає коронавірусу, а єдиний випадок зафіксований у Чернівцях чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом в Чернівецькій області ще у 11 осіб підозрюють коронавірус.

Більше 30 осіб перебувають на самоізоляції вдома.

Нардепам заборонили поїздки за кордон через коронавіруc.

Більше новин про: Температура Київ Україна Лук'янівське СІЗО В'язниця Коронавірус Температурний скринінг

Через карантин не працюють найбільші мережі кіноте...
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці...
У Лук'янівському СІЗО змінився наглядач - замість ...
Коли треба пити жарознижуючі при ГРВІ: рекомендаці...
МЗС готує евакуацію ще десятьох українців з Китаю
Під час карантину банківська система працюватиме у звичайному режимі
Новини
Group DF вважає незаконним призначення Кабміном в.о. директора ЗТМК Лубенникова і оскаржить його в суді 14:40
НБУ може переглянути прогноз інфляції через коронавірус 14:17
Битва за аліменти в Одесі: дружина і теща спробували відправити чоловіка за ґрати, щоб "вибити" гроші 13:55
Нардепи від "Слуги народу" звинуватили Тищенка в "зливі" виборів у Києві на користь Кличка 13:43 Документ
Двоє українців повернулися з ізольованого лайнера Grand Princess в Україну 13:34
більше новин
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
Світ на порозі глобальної кризи, до якої Україна абсолютно не готова, – Білецький 18:56
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
ДБР відкрило справу через скасування "Роттердам+": оцінений збиток 12:02
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
більше новин
Курс долара в обмінниках злетів на 80 копійок
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok