Карантин через коронавірус: в тюрмах будуть проводити скринінг температури

Відвідувачі в'язниць і СІЗО будуть проходити температурний скринінг, в той час як в Україні оголошено карантин до 3 квітня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба державної кримінально-виконавчої служби.

"Всі відвідувачі, в тому числі, адвокати і ті, хто приносить передачі, будуть проходити температурний скринінг", - сказали у відомстві.

Після відповідної процедури їм дозволять побачиться з ув'язненими.

Дана процедура стосуватиметься родичів ув'язнених, а також депутатів Верховної ради та журналістів.

Крім того, в тюрмах буде проводиться дезінфекція.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві немає коронавірусу, а єдиний випадок зафіксований у Чернівцях чоловіка, який повернувся з Італії.

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