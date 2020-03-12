Карантин через коронавірус: в тюрмах будуть проводити скринінг температури

Відвідувачі в'язниць і СІЗО будуть проходити температурний скринінг, в той час як в Україні оголошено карантин до 3 квітня. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба державної кримінально-виконавчої служби. "Всі відвідувачі, в тому числі, адвокати і ті, хто приносить передачі, будуть проходити температурний скринінг", - сказали у відомстві. Після відповідної процедури їм дозволять побачиться з ув'язненими. Дана процедура стосуватиметься родичів ув'язнених, а також депутатів Верховної ради та журналістів. Крім того, в тюрмах буде проводиться дезінфекція. Як повідомляли "Українські Новини", у Києві немає коронавірусу, а єдиний випадок зафіксований у Чернівцях чоловіка, який повернувся з Італії. Тим часом в Чернівецькій області ще у 11 осіб підозрюють коронавірус. Більше 30 осіб перебувають на самоізоляції вдома. Нардепам заборонили поїздки за кордон через коронавіруc.