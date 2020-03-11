У Чернівецькій області ще 11 осіб перевіряють на коронавірус

В той час, як з 12 березня у Києві вводяться обмеження на масові заходи та навчальний процес 11 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус в Чернівецькій області, де був зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус в Україні. Про це Українським Новинам повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук. "На даний момент у стаціонарі перебуває 11 осіб", - сказала Поліщук. За її словами, у 7 громадян первинні тести на коронавірус показали негативний результат. Перевірка наявності хвороби у решти триває. Поліщук повідомила, що стан здоров'я чоловіка, хворого коронавірусом, стабільний, однак про виписку з лікарні поки що не йдеться. Як повідомляли Українські Новини, Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів через коронавірус до 1 квітня. Раніше через спалах коронавірусу в Україні в більшості аптек закінчилися маски.