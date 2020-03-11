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11 березня 2020, середа, 12:25 18
Суспільство 2020-03-11T12:46:49+02:00
Українські Новини
У Чернівецькій області ще 11 осіб перевіряють на коронавірус

У Чернівецькій області ще 11 осіб перевіряють на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: Facebook/ОДА
Коронавірус. Фото: Facebook/ОДА

В той час, як з 12 березня у Києві вводяться обмеження на масові заходи та навчальний процес 11 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус в Чернівецькій області, де був зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус в Україні.

Про це Українським Новинам повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук.

"На даний момент у стаціонарі перебуває 11 осіб", - сказала Поліщук.

За її словами, у 7 громадян первинні тести на коронавірус показали негативний результат.

Перевірка наявності хвороби у решти триває.

Поліщук повідомила, що стан здоров'я чоловіка, хворого коронавірусом, стабільний, однак про виписку з лікарні поки що не йдеться.

Як повідомляли Українські Новини, Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів через коронавірус до 1 квітня.

Раніше через спалах коронавірусу в Україні в більшості аптек закінчилися маски.

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У Чернівецькій області ще 11 осіб перевіряють на коронавірус
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