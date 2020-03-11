У Чернівецькій області ще 11 осіб перевіряють на коронавірус

Про це Українським Новинам повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук.

"На даний момент у стаціонарі перебуває 11 осіб", - сказала Поліщук.

За її словами, у 7 громадян первинні тести на коронавірус показали негативний результат.

Перевірка наявності хвороби у решти триває.

Поліщук повідомила, що стан здоров'я чоловіка, хворого коронавірусом, стабільний, однак про виписку з лікарні поки що не йдеться.

Як повідомляли Українські Новини, Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів через коронавірус до 1 квітня.

Раніше через спалах коронавірусу в Україні в більшості аптек закінчилися маски.