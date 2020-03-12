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12 березня 2020, четвер, 11:43 16
Силові структури 2020-03-12T14:30:04+02:00
Українські Новини
Затриманий ще один підозрюваний у вбивстві активіста Евромайдана Вербицького

Затриманий ще один підозрюваний у вбивстві активіста Евромайдана Вербицького

Кира Молчанова
Євромайдан, Юрій Луценко, Юрій Вербицький
Арешт. Фото: freepik
Арешт. Фото: freepik

Державне бюро розслідувань затримала ще одного підозрюваного у вбивстві активіста Евромайдану Юрія Вербицького і викрадення колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Ігоря Луценка в січні 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Наголошується, що 27 лютого йому було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу) і незаконному позбавленні волі і викрадення людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу).

У зв'язку з тим, що він не з'явився на виклик, було отримано дозвіл слідчого судді на затримання підозрюваного.

Слідством встановлено, що житель міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи з 9 "титушок", організованої для викрадення і залякування активних учасників Евромайдану і незаконного перешкоджання мирним акціям протесту.

21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав з Олександрівської клінічної лікарні активістів Луценка і Вербицького.

Після цього потерпілі піддавалися тортурам, а Вербицький внаслідок травм і переохолодження помер.

На даний момент вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2019 року Генпрокуратура провела слідчий експеримент у справі про розстріли активістів Евромайдана.

Крім того, в річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей.

Колишній генпрокурор Рябошапка заявив, що на даний момент у справах про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках, засудили 44 людини.

 

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