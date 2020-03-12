Затриманий ще один підозрюваний у вбивстві активіста Евромайдана Вербицького

Державне бюро розслідувань затримала ще одного підозрюваного у вбивстві активіста Евромайдану Юрія Вербицького і викрадення колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Ігоря Луценка в січні 2014 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини. Наголошується, що 27 лютого йому було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу) і незаконному позбавленні волі і викрадення людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу). У зв'язку з тим, що він не з'явився на виклик, було отримано дозвіл слідчого судді на затримання підозрюваного. Слідством встановлено, що житель міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи з 9 "титушок", організованої для викрадення і залякування активних учасників Евромайдану і незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав з Олександрівської клінічної лікарні активістів Луценка і Вербицького. Після цього потерпілі піддавалися тортурам, а Вербицький внаслідок травм і переохолодження помер. На даний момент вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2019 року Генпрокуратура провела слідчий експеримент у справі про розстріли активістів Евромайдана. Крім того, в річницю "Революції гідності" на Майдан вийшли тисячі людей. Колишній генпрокурор Рябошапка заявив, що на даний момент у справах про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках, засудили 44 людини.