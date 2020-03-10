Подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого задержали, - адвокат

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко в январе 2014 года.

Об этом адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская написала на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Хорошая новость. Только что задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищении Игоря Луценко - титушку Сергея Мыслывого", - написала она.

Закревская отметила, что по версии следствия он был привлечен за похищение Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь 21 января 2014 года.

"Мыслывый работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2019 года Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана.

Кроме того, в годовщину "Революции достоинства" на Майдан вышли тысячи людей.

Бывший генпрокурор Рябошапка заявил, что на данный момент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, осудили 44 человека.