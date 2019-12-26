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26 декабря 2019, четверг, 17:00 62
Судебная власть 2019-12-26T17:30:01+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана

Генпрокуратура провела следственный эксперимент в деле о расстрелах активистов Евромайдана

Елизавета Драбкина
Генпрокуратура, Дела Майдана, Евромайдан, следственный эксперемент
Евромайдан, Революция Достоинства, годовщина Евромайдана. Фото: Українські Новини
Евромайдан, Революция Достоинства, годовщина Евромайдана. Фото: Українські Новини

Генеральная прокуратура провела следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по факту препятствования мирным акциям протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Прокуроры ГПУ 24 декабря 2019 года провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 году на Майдане Незалежности в г. Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей по выстрелам в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились стражи порядка", - сказано в нем.

Отмечается, что в связи с передачей следствия от Генпрокуратуры в уполномоченные органы досудебного расследования, в том числе Государственное бюро расследований, определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Незалежности в Киеве в 2013-2014 годах проводят прокуроры Генпрокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР создало специальное подразделение по расследованию "дел Майдана".

Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

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