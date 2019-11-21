Фото дня: в годовщину "Революции достоинства" на Майдан вышли тысячи людей

Около 5 тыс. человек собрались на посвященное годовщине "Революции достоинства" народное вече на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом свидетельствует видеотрансляция "Громадського ТВ", передают Українськi Новини.

На Майдане проходит вече "У нас есть достоинство", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции".

Для митинга собрались родственники погибших в ходе Евромайдана, объединение адвокатов, представляющих интересы семей Героев Небесной сотни, и люди, участвовавшие в протестах Евромайдана.

Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет

Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет

Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2014 года Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.

Сегодня Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память героев Небесной сотни.

Тем временем в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана.

Ранее бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана остановлено.