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21 ноября 2019, четверг, 21:04 195
Общество 2019-11-21T21:21:40+02:00
Українські Новини
Фото дня: в годовщину "Революции достоинства" на Майдан вышли тысячи людей

Фото дня: в годовщину "Революции достоинства" на Майдан вышли тысячи людей

Евромайдан, Годовщина Евромайдана, Вече, Фото дня, Революция Достоинства
Годовщина
Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет

Около 5 тыс. человек собрались на посвященное годовщине "Революции достоинства" народное вече на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом свидетельствует видеотрансляция "Громадського ТВ", передают Українськi Новини.

На Майдане проходит вече "У нас есть достоинство", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции".

Для митинга собрались родственники погибших в ходе Евромайдана, объединение адвокатов, представляющих интересы семей Героев Небесной сотни, и люди, участвовавшие в протестах Евромайдана.

Годовщина Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет

Годовщина Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет

Годовщина Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2014 года Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.

Сегодня Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память героев Небесной сотни.

Тем временем в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана.

Ранее бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана остановлено.

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