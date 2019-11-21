Фото дня: в годовщину "Революции достоинства" на Майдан вышли тысячи людей

Около 5 тыс. человек собрались на посвященное годовщине "Революции достоинства" народное вече на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом свидетельствует видеотрансляция "Громадського ТВ", передают Українськi Новини. На Майдане проходит вече "У нас есть достоинство", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". Для митинга собрались родственники погибших в ходе Евромайдана, объединение адвокатов, представляющих интересы семей Героев Небесной сотни, и люди, участвовавшие в протестах Евромайдана. Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет Годовщина "Революции достоинства". Фото: Цензор.нет Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2014 года Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября. Сегодня Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память героев Небесной сотни. Тем временем в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана. Ранее бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана остановлено.