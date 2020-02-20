По "делам Майдана" осудили 44 человека, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время встречи в Офисе Президента с родственниками погибших 20 февраля 2014 года заявил, что на данный момент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, осудили 44 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



Рябошапка отметил, что следствие продолжается, и многие виновные в преступлениях Майдана уже отвечают за содеянное.



"Только по делам Майдана осуждено 44 человека. Это те, о которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и "титушки", и правоохранители", - отметил он.



Кроме того, он отметил, что также на данный момент к ответственности привлекают 450 человек.



Прокурор подчеркнул, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.



Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни.



Также Зеленский призывал украинцев к единению в День Героев Небесной сотни.