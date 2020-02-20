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20 февраля 2020, четверг, 18:03 15
Силовые структуры 2020-02-20T18:04:11+02:00
Українські Новини
По "делам Майдана" осудили 44 человека, - Рябошапка

По "делам Майдана" осудили 44 человека, - Рябошапка

Валерия Драгомирова
Руслан Рябошапка, Преступления против Евромайдана, Осужденные, Евромайдан
Евромайдан
Евромайдан

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время встречи в Офисе Президента с родственниками погибших 20 февраля 2014 года заявил, что на данный момент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, осудили 44 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Рябошапка отметил, что следствие продолжается, и многие виновные в преступлениях Майдана уже отвечают за содеянное.

"Только по делам Майдана осуждено 44 человека. Это те, о которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и "титушки", и правоохранители", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что также на данный момент к ответственности привлекают 450 человек.

Прокурор подчеркнул, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни.

Также Зеленский призывал украинцев к единению в День Героев Небесной сотни. 

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