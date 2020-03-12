"Національна опера України" призупинила роботу до 3 квітня через карантин

"Національна опера України" призупинила роботу до 3 квітня через карантин, запроваджений місцевими органами влади, щоб попередити поширення коронавіруса.

Про це Українським Новинам повідомив адміністратор мережі кінотеатрів.

"Так, скасовані всі спектаклі", - сказав він.

Також було відмічено, що люди, які вже купили квитки, зможуть повернути заплачені гроші назад.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Київська міська державна адміністрація ввела заборону на проведення масових заходів у столиці за участю понад 60 осіб до 31 березня через поширення коронавіруса.

Також Міністерство освіти і науки відзначає, що карантин триватиме 3 тижні - з 12 березня по 3 квітня 2020 року, однак терміни карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосили коронавірус COVID19 пандемією.

Тим часом, Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.