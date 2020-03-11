В Одесі закрили всі школи і скасували "Гуморину" через коронавірус

Одеська міська рада скасувала фестиваль гумору і сатири "Гуморина", що проводиться щорічно 1 квітня, та закрила всі школи на карантин через загрозу поширення коронавірусу Covid-19.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради, передають Українські Новини.

Школи закрили на карантин на 2 тижня (з 12 по 27 березня), з приміткою про можливе продовження до 3 тижнів.

Також скасовані всі масові заходи, включаючи "Гуморину", де можуть бути задіяні понад 200 людей.

Як повідомляли Українські Новини, Київ також обмежує масові заходи і навчальний процес.

В Україні єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Кабінет міністрів рекомендує обмежити проведення масових заходів з участю 200 і більше осіб і ввести карантин у школах через поширення коронавірусу. Тим часом, користувачі соціальних мереж почали активно обговорювати цю новину, жартуючи і висловлюючи свою думку