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11 березня 2020, середа, 15:36 23
Транспорт 2020-03-11T17:30:03+02:00
Українські Новини
SkyUp переносить рейси до Італії на літо через коронавірус

SkyUp переносить рейси до Італії на літо через коронавірус

Елена Литвин
SkyUp Airlines, Авіарейс, скасування авіарейсів, Коронавірус, коронавірус в Італії, Коронавірус в Ізраїлі
SkyUp Airlines Фото: Kharkiv Airport
SkyUp Airlines Фото: Kharkiv Airport

Слідом за скасуванням рейсів МАУ авіакомпанія SkyUp має намір перенести початок льотних програм в Італію з кінця березня на червень і скоротити частоту польотів в Ізраїль через коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно йому, переноситься старт льотних програм з Києва в Рим, Бергамо, Пізу і Болонью, зі Львова - в Рим і Бергамо з кінця березня на 1 червня.

Крім того, компанія переносить виконання рейсів з Києва у Барі на 1 травня.

При цьому без змін залишаються виконання рейсів з Києва та Львова в Неаполь, а також старт польотів у Ріміні, Ламеція Терме і Катання.

Також до 16 квітня авіакомпанія зменшує частоту напрямків "Львів - Тель-Авів - Львів" (скасовані рейси 19, 26, 30 березня та 2, 6, 13 квітня), "Запоріжжя - Тель-Авів - Запоріжжя" (скасовано 15, 22, 29 березня та 5, 12 квітня).

При цьому рейс "Харків - Тель-Авів" скасовується повністю.

SkyUp пропонує пасажирам даних рейсів безкоштовно змінити дату вильоту або звернутися за повним поверненням коштів.

На даний момент вирішується питання про зміни у виконанні внутрішніх рейсів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено карантин до 3 квітня.

У Чернівецькій області ще в 11 людей підозрюють коронавірус.

Тим часом коронавірусом заразилося вже 119 132 чоловік по всьому світу.

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