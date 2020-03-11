SkyUp переносить рейси до Італії на літо через коронавірус

Слідом за скасуванням рейсів МАУ авіакомпанія SkyUp має намір перенести початок льотних програм в Італію з кінця березня на червень і скоротити частоту польотів в Ізраїль через коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно йому, переноситься старт льотних програм з Києва в Рим, Бергамо, Пізу і Болонью, зі Львова - в Рим і Бергамо з кінця березня на 1 червня.

Крім того, компанія переносить виконання рейсів з Києва у Барі на 1 травня.

При цьому без змін залишаються виконання рейсів з Києва та Львова в Неаполь, а також старт польотів у Ріміні, Ламеція Терме і Катання.

Також до 16 квітня авіакомпанія зменшує частоту напрямків "Львів - Тель-Авів - Львів" (скасовані рейси 19, 26, 30 березня та 2, 6, 13 квітня), "Запоріжжя - Тель-Авів - Запоріжжя" (скасовано 15, 22, 29 березня та 5, 12 квітня).

При цьому рейс "Харків - Тель-Авів" скасовується повністю.

SkyUp пропонує пасажирам даних рейсів безкоштовно змінити дату вильоту або звернутися за повним поверненням коштів.

На даний момент вирішується питання про зміни у виконанні внутрішніх рейсів.

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