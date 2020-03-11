SkyUp переносить рейси до Італії на літо через коронавірус

Слідом за скасуванням рейсів МАУ авіакомпанія SkyUp має намір перенести початок льотних програм в Італію з кінця березня на червень і скоротити частоту польотів в Ізраїль через коронавіруса. Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини. Згідно йому, переноситься старт льотних програм з Києва в Рим, Бергамо, Пізу і Болонью, зі Львова - в Рим і Бергамо з кінця березня на 1 червня. Крім того, компанія переносить виконання рейсів з Києва у Барі на 1 травня. При цьому без змін залишаються виконання рейсів з Києва та Львова в Неаполь, а також старт польотів у Ріміні, Ламеція Терме і Катання. Також до 16 квітня авіакомпанія зменшує частоту напрямків "Львів - Тель-Авів - Львів" (скасовані рейси 19, 26, 30 березня та 2, 6, 13 квітня), "Запоріжжя - Тель-Авів - Запоріжжя" (скасовано 15, 22, 29 березня та 5, 12 квітня). При цьому рейс "Харків - Тель-Авів" скасовується повністю. SkyUp пропонує пасажирам даних рейсів безкоштовно змінити дату вильоту або звернутися за повним поверненням коштів. На даний момент вирішується питання про зміни у виконанні внутрішніх рейсів. Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено карантин до 3 квітня. У Чернівецькій області ще в 11 людей підозрюють коронавірус. Тим часом коронавірусом заразилося вже 119 132 чоловік по всьому світу.