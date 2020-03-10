МАУ отменяет ряд рейсов в 16 стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить ряд рейсов в 16 стран из-за ограничительных мер местных властей в связи с распространением коронавируса, хотя ранее планировала только бесплатно менять даты вылета в ряд стран.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничению интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы", - сказано в нем.

Речь идет о рейсах в города Италии, Швейцарии, Греции, Германии, Израиля, Испании, Великобритании, Литвы, Азербайджана, Турции, Польши, Венгрии, Австрии, Чехии, Финляндии, Дании.

При этом не уточняется, в какие именно города будут закрыты рейсы.

Также авиакомпания планирует пересмотреть частоту отдельных внутренних рейсов в Украине.

Отмечается, что о дальнейших решениях МАУ в контексте введения карантина в Италии будет дополнительно сообщено несколько позже.

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.

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