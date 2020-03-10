подписаться на рассылку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 марта 2020, вторник, 17:02 62
Транспорт 2020-03-10T17:03:07+02:00
Українські Новини
МАУ отменяет ряд рейсов в 16 стран из-за коронавируса

МАУ отменяет ряд рейсов в 16 стран из-за коронавируса

Елена Литвин
МАУ, Коронавирус, Отмена рейсов, Коронавирус в мире
МАУ
МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить ряд рейсов в 16 стран из-за ограничительных мер местных властей в связи с распространением коронавируса, хотя ранее планировала только бесплатно менять даты вылета в ряд стран.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничению интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы", - сказано в нем.

Речь идет о рейсах в города Италии, Швейцарии, Греции, Германии, Израиля, Испании, Великобритании, Литвы, Азербайджана, Турции, Польши, Венгрии, Австрии, Чехии, Финляндии, Дании.

При этом не уточняется, в какие именно города будут закрыты рейсы.

Также авиакомпания планирует пересмотреть частоту отдельных внутренних рейсов в Украине.

Отмечается, что о дальнейших решениях МАУ в контексте введения карантина в Италии будет дополнительно сообщено несколько позже.

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.

Как сообщали Українськi Новини, в Италии за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек.

ВОЗ рассматривает возможность угрозы пандемии коронавируса.

Тем временем в "ДНР" женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Больше новостей о: МАУ Коронавирус Отмена рейсов Коронавирус в мире

Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды...
Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинс...
Угроза пандемии коронавируса становится вполне реа...
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию...
НБУ продал $250 млн на межбанке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений
Новости
В России изменили Конституцию, чтобы Путин смог снова баллотироваться в президенты 17:40
Право быть или не быть в команде оставляю за собой, — замминистра по делам ветеранов Терещенко ушел в отставку 17:35
Врач "Рудольфинерхаус" исключил отравление Шокина ртутью естественным путем 17:29
Первую замминистра Бородянского Светлану Фоменко назначили врио министра культуры 17:23
Сегодня от гриппа умер мужчина в Запорожской области и женщина в Николаевской 17:15
больше новостей
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
МН17. Фото: 112.ua
Фигурант по делу сбития MH17 руководил штурмом украинской военной части в Крыму, - начальник штаба части 16:37
больше новостей
В Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok