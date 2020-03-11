У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів

Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження проведення масових заходів для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 по 31 березня.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі мера Києва Віталія Кличка.

"У затвердженому документі (про превентивні заходи по запобіганню поширення коронавірусу) немає мови про компенсації та виплати", — сказав співрозмовник.

При цьому, за його словами, масовим вважається захід при кількості учасників більше 60, що тягне за собою обмеження в зборах такої кількості людей.

У прес-службі зазначили, що незабаром буде опублікований затверджений документ за прийнятим владою обмеженнями.

Як повідомляли Українські Новини, Україна може обмежити роботу прикордонних пунктів пропуску з метою запобігання поширення коронавіруса.

В Україні оголосили загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом, соцмережі відреагували мемами і карикатурами на всеукраїнський карантин.