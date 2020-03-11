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11 березня 2020, середа, 13:58 64
Фінанси 2020-03-11T15:45:03+02:00
Українські Новини
У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів

У Кличка заявили, що Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження масових заходів

Кира Молчанова
КГГА, Карантин, Глава КГГА, Віталій Кличко, Київ, коронавірус в Україні
КМДА. Фото: КМДА
КМДА. Фото: КМДА

Київ не має наміру покривати збитки установ від обмеження проведення масових заходів для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 по 31 березня.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі мера Києва Віталія Кличка.

"У затвердженому документі (про превентивні заходи по запобіганню поширення коронавірусу) немає мови про компенсації та виплати", — сказав співрозмовник.

При цьому, за його словами, масовим вважається захід при кількості учасників більше 60, що тягне за собою обмеження в зборах такої кількості людей.

У прес-службі зазначили, що незабаром буде опублікований затверджений документ за прийнятим владою обмеженнями.

Як повідомляли Українські Новини, Україна може обмежити роботу прикордонних пунктів пропуску з метою запобігання поширення коронавіруса.

В Україні оголосили загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

Єдиний зафіксований випадок був у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Тим часом, соцмережі відреагували мемами і карикатурами на всеукраїнський карантин.

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