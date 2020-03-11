В Украине могут ограничить работу пограничных пропускных пунктов из-за коронавируса

Украина может ограничить работу пограничных пунктов пропуска с целью предотвращения распространения коронавируса, которым заразились 119 тыс. человек по всему миру.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.



По его словам, с начала проведения температурного скрининга с 24 февраля процедуру прошли 1,6 млн человек, при этом процент людей с повышенной температурой был низок.



"Мы будем рассматривать, будем ли мы продолжать температурный скрининг везде или, с учетом ситуации, будем принимать решение о пропуске исключительно через международные признанные пункты въезда в Украину. То есть, можем уменьшить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать на территорию Украины. Это мировая практика, так прописано в международных медико-санитарных правилах. Когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда", - сказал Ляшко.



Также замминистра отметил, что в течение суток 10 марта появилось подозрение на коронавирусную инфекцию у 5 человек.



Образцы 2 из них уже поступили для анализа, поступление остальных 3 образцов ожидается в течение 11 марта.



Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) ограничит проведение массовых мероприятий и образовательного процесса для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 по 31 марта.



3 марта в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции у жителя Черновцов.