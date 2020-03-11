Долар і євро продовжують рости в київських обмінниках

І поки на тлі повідомлень про коронавірус впали світові ціни на нафту, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 березня на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.



Середній курс купівлі євро підвищився на 35,12 коп. до 28,3770 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 20,98 коп. до 29,2806 UAH/EUR.



Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,2288 25,8364 28,3770 29,2806 Максимальний 25,4500 26,2500 28,7000 29,6500 Мінімальний 24,6500 25,5000 27,6500 28,8500

Як повідомляли Українські Новини, у Росії через коронавірус обвалилися біржі і курс рубля. Долар злетів до 72,7 рубля (+4,13 рубля).



10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.



Крім того, що буде з економікою і курсом валют при новому Кабміні.



Тим часом НБУ продав $250 млн на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу.