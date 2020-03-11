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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 березня 2020, середа, 10:37 20
Фінанси 2020-03-11T10:38:59+02:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують рости в київських обмінниках

Долар і євро продовжують рости в київських обмінниках

Валерия Драгомирова
курс долара, курс євро, курс гривні, Київські обмінники, обмінники
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

І поки на тлі повідомлень про коронавірус впали світові ціни на нафту, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 10 березня на 19,31 коп. до 25,8364 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,50 коп. до 25,2288 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 35,12 коп. до 28,3770 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 20,98 коп. до 29,2806 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро  
  Купівля Продаж Купівля Продаж    
Середній 25,2288 25,8364 28,3770 29,2806    
Максимальний 25,4500 26,2500 28,7000 29,6500    
Мінімальний 24,6500 25,5000 27,6500 28,8500    

Як повідомляли Українські Новини, у Росії через коронавірус обвалилися біржі і курс рубля. Долар злетів до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

Крім того, що буде з економікою і курсом валют при новому Кабміні.

Тим часом НБУ продав $250 млн на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу.

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