На фоне сообщений о коронавирусе мировые цены на нефть обвалились

Сегодня, 3 февраля, стоимость барреля апрельской нефти Brent к 9:17 по Киеву составила $56,45 (-0,35%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $51,66 (+0,19%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $56,62 и $51,56 соответственно.

Рынок продолжает следить за развитием ситуации с китайским коронавирусом. Если ОПЕК не отреагирует на эту проблему, цены на нефть могут упасть до $50/барр., считают аналитики Sanford C. Bernstein & Co, пишет Enkorr.

По итогам предыдущего месяца цены на Brent уменьшились на 14%. Это самый большой спад с ноября 2019 г., когда стоимость североморской эталонной смеси упала на 22%. WTI подешевела в январе на 16%, что стало максимальным месячным падением с мая 2019 г.

Падение цен обусловлено опасениями по поводу снижения спроса со стороны Китая на фоне распространения нового коронавируса, впервые обнаруженного в г. Ухань 30 декабря 2019 г. Согласно данным, опубликованным китайскими властями, по положению на утро 3 февраля число инфицированных составило 17 205 человек, из которых 361 человек скончался.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией. Несколько стран, включая Австралию и США, запретили въезд иностранным гражданам, недавно посетившим Китай.

Цепочки поставок во второй по величине экономике мира также были нарушены, поскольку все больше авиакомпаний отменяли рейсы в страну, что побудило крупнейший нефтеперерабатывающий завод Sinopec сократить объемы производства.

Sanford C. Bernstein & Co. считает, что без вмешательства ОПЕК нефть может упасть примерно до $50/барр. По мнению аналитиков Morgan Stanley, если вирус продолжит расти в течение трех-четырех месяцев, это сократит рост спроса на сырую нефть в Китае примерно на 75 тыс. барр./сут. (б/с). Если вспышка достигнет пика через один-два месяца, в I квартале этот показатель упадет до 150 тыс. б/с против 310 тыс. б/с.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину.

Темв ременем, "Консалтинговая группа "А-95" считает, что остановка экспорта Россией нефти в Беларусь не повлияет на украинский рынок нефтепродуктов.