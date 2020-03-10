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10 марта 2020, вторник, 10:48 2345
Мир 2020-03-10T10:49:37+02:00
Українські Новини
В России из-за коронавируса обвалились биржи и курс рубля

В России из-за коронавируса обвалились биржи и курс рубля

Валерия Драгомирова
Россия, курс рубля, Коронавирус в России, Мосбиржа
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Во вторник, 10 марта, рынок акций РФ открылся обвальным падением цен blue chips и индексов вслед за рухнувшими накануне мировыми площадками из-за замедления мировой экономики на фоне распространения коронавируса COVID-19, а также решения Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов обвалились на 10-10,9%. Об этом пишет российский "Интерфакс".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2448,04 пункта (-10%) - минимум с марта 2019 года, индекс РТС -1120,63 пункта (-10,9%) - минимум с начала января 2019 года; цены большинства основных "фишек" на Московской бирже упали в пределах 17,4%.

Доллар взлетел до 72,7 рубля (+4,13 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (-17,4%), "ЛУКОЙЛа" (-14,8%), "Газпром нефти" (-14,4%), ВТБ (-14,2%), "Сургутнефтегаза" (-14%), "Татнефти" (-13,4%), "Роснефти" (-13,4%), Сбербанка (-13%), "Газпрома" (-12,9%), АФК "Система" (-12,7%), "Магнита" (-12,6%), "НОВАТЭКа" (-12,4%), "Аэрофлота" (-11,6%), "Распадской" (-11,1%), "РусГидро" (-11%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (+3,1%), Polymetal (+0,2%).


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