Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине

4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром, а также утвердила состав Кабмина. Экономисты и политологи рассказали "Сегодня", что будет с экономикой и курсом валют при новом правительстве.

По словам политолога Владимира Фесенко, слишком укрепившаяся гривня – одна из причин недополучения бюджетных средств, особенно от экспорта.

"Сейчас главная проблема – надежные поступления в бюджет. С учетом надвигающегося глобального экономического кризиса. Какими будут решения – пока сказать сложно, это только он сможет сказать. Вероятно, гривню немножко опустят, приведут к оптимальному курсу – 26-27 грн за доллар. Потому что слишком укрепившаяся гривня – одна из причин недополучения бюджетных средств, особенно от экспорта. По таможне, думаю, будут искать, как решить проблему. Может быть, сейчас ускорят процессы приватизации", - сказал он.

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что изменений по экономическому курсу не будет.

"Изменений по экономическому курсу не будет, потому что нет самого экономического курса. На мой взгляд, правительство, которое уходит в отставку, работало по принципу "что вижу, то пою"...Опасность нынешнего переформатирования – в том, что, к сожалению, идет дискурс о персоналиях, но не дискурс о стратегии. А то, что разговоров о стратегии нет, говорит о том, что, привлекая этих людей в правительство, им изначально не ставят задачу разработать стратегию", - рассказал эксперт.

"Я думаю, ничего радикально меняться не будет. Разве что поменяется бюрократическая работа аппарата. Но что касается рынка земли, тех законов, которые хотят принять – это все останется. Да, возможно, улучшится работа налоговой, Министерства финансов, меньше будет пиара, больше бюрократической работы. Может, появятся какие-то организационные инициативы, потому что у нас до сих пор есть много вопросов к государственному управлению. Возможно, действительно заменят глав наблюдательных советов", - сказал экономист Александр Охрименко.

Также экономист прогнозирует, что в социальном блоке каких-то радикальных изменений, например, в пенсионной сфере, тоже не будет.

"Там их просто не может быть! Проблему дефицита Пенсионного фонда невозможно решить. Невозможно у нас нормально поднять пенсии. Даже если министр хочет это сделать. Единственное, что возможно, – что новый министр поддержит идею поменять работу Пенсионного фонда", - сказал он.



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