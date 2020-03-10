Резкий скачок валюты: евро взлетел на гривну, а доллар - почти на 70 копеек

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 марта на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс покупки – повысился на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 64,01 коп. до 27,8990 UAH/EUR, курс продажи повысился на 107,28 коп. до 28,8437 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,8103 25,4753 27,8990 28,8437 3,26 3,72 Максимальный 25,0000 26,0000 28,4500 29,6000 3,62 4,00 Минимальный 24,5500 25,0000 27,4000 28,1000 2,80 3,57

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов.

Также в течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 марта, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

А с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.