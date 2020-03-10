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10 марта 2020, вторник, 06:00 483
Экономика 2020-03-10T06:00:02+02:00
Українські Новини
Гривна резко обвалилась после праздников: официальный курс валют

Гривна резко обвалилась после праздников: официальный курс валют

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 марта, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-9 марта, на 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,4154
1 доллар США 24,9215
1 швейцарский франк 26,6654
10 иен 2,3708
10 российских рублей 3,6531
1 евро 28,2336

Как сообщали Українські Новини, с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

Также курс гривны на межбанке снизился на 26 копеек.

А в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

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