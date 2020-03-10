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  • В Одесі через грип закрили на карантин 115 класів та 5 груп у дитсадках
10 березня 2020, вівторок, 23:57 7
Політика 2020-03-11T00:45:01+02:00
Українські Новини
В Одесі через грип закрили на карантин 115 класів та 5 груп у дитсадках

В Одесі через грип закрили на карантин 115 класів та 5 груп у дитсадках

Ольга Фандорина
Школа, Грип, ГРВІ, Карантин в школах
Школа, парти. Фото: pixabay
Школа, парти. Фото: pixabay

В той час, як епідемічний поріг на захворювання грипом та ГРВІ в Україні перевищив на 56%, Одеська міська рада закрила на карантин 115 класів у школах та 5 груп у дитячих садках.

Про це повідомила журналістам директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич, передають Українські Новини.

Повідомляється, що за минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіло 6 322 одесита (близько 80% діти до 17 років).

Епідеміологічний поріг перевищено на 21,2%.

Як повідомляли "Українські Новини", у Запоріжжі продовжили карантин в усіх школах через грип та ГРВІ.

У зв'язку з періодом підвищеної епідеміологічної захворюваності на грип і ГРВІ "Київпастранс" дезінфікує свій транспорт кожен день перед виходом на маршрут.

Раніше повідомлялося про те, як розрізнити симптоми і збудники грипу та гострих распіраторних вірусних інфекцій, а також про те, як захиститися від грипу і що необхідно робити при перших симптомах.

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