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13 февраля 2020, четверг, 17:20 171
Общество 2020-02-13T17:40:31+02:00
Українські Новини
В Запорожье продлили карантин во всех школах из-за гриппа и ОРВИ

В Запорожье продлили карантин во всех школах из-за гриппа и ОРВИ

Елена Новикова
Карантин, ОРВИ, Грипп, Карантин в школах
Школьники. Фото: poliksal.uа
Школьники. Фото: poliksal.uа

Запорожье продлило карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета, передают Українськi Новини.

"На сегодня уровень заболеваемости продолжает оставаться высоким. Поэтому карантин будет продолжаться", - говорится в сообщении.

В частности, за последнюю неделю зарегистрировано 2,1 тыс. случаев заболевания учащихся школ, что на 66% больше, чем неделей ранее.

Карантин в школах Запорожья введен с 4 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье, по данным на 7 февраля, на 13,7% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ)

Ранее сообщалось о том, что по данным Центра общественного здоровья, с 5 до 11 февраля гриппом и ОРВИ  заболело 260 00 871 человек, из них 68% составляют дети. А с начала эпидемического сезона госпитализировали 95 000 364 человека. 76,8% из них - дети.

Также Минздрав рассказал о том, какие меры нужно принимать при первых симптомах ОРВИ и гриппа.

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