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01 марта 2020, воскресенье, 08:54 16
Общество 2020-03-01T08:54:40+02:00
Українські Новини
Грипп в Украине: как ежедневно дезинфицируют киевский транспорт

Грипп в Украине: как ежедневно дезинфицируют киевский транспорт

Анна Рудык
Грипп, Киевпастранс, дезинфекция, заболеваемость гриппом
Дезинфекция транспорта. Фото: Киевпастранс
Дезинфекция транспорта. Фото: Киевпастранс

В связи с периодом повышенной эпидемиологической заболеваемости гриппом и ОРВИ "Киевпастранс" дезинфицирует свой транспорт каждый день перед выходом на маршрут. Об этом говорится в сообщении КП "Киевпастранс" в Facebook.

Так, сообщается, что снаружи транспорт обрабатывают раз в неделю, а салон подвижного состава - ежедневно.

"Влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляем ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи - раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения", - говорится в сообщении.

В Киеве транспорт дезинфицируют каждое утро. Фото: КиевпастрансВ Киеве транспорт дезинфицируют каждое утро. Фото: Киевпастранс

Также отмечается, что в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и ОРВИ применяются еще и дезинфицирующие средства.

"В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства", - отметили в предприятии.

Как дезинфицируют киевский транспорт. Фото: КиевпастрансКак дезинфицируют киевский транспорт. Фото: Киевпастранс

Также отмечается, что врачи дополнительно термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре из-за эпидемии гриппа и ОРВИ водителей маршруток обязали надевать защитные маски.

Тем временем Милованов заявил, что Кабмин готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине.

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