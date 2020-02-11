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11 февраля 2020, вторник, 17:36 16
Общество 2020-02-11T17:37:52+02:00
Українські Новини
Эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56% , — МОЗ

Эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56% , — МОЗ

Елизавета Кесельман
Грипп, ОРВИ, эпидемия гриппа, МОЗ, Случаи заболевания гриппом
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) в Украине превысил порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Согласно информации ведомства, с 5 до 11 февраля ( 6 неделя эпидсезона) ОРВИ и гриппом заболело 260 000 871 человек, из них более двух третей, 68%, составляют дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 000 364 человека, 76,8% из них - дети.

Скриншот: facebook.com/phc.org.uaСкриншот: facebook.com/phc.org.ua

С 1 октября 2019 зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировали против гриппа 236000 343 человека.

Фото: https://www.facebook.com/phc.org.uaФото: https://www.facebook.com/phc.org.ua

В течение предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 миллиона украинцев , зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных смертельных случая в результате гриппа, из них 12 - дети до 17 лет.

Как сообщали Українські Новини, Львов закрыл 100 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Также количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Киеве увеличилось на 26,1% до 9 176 человек в период с 27 января по 2 февраля.

Кроме того, мы рассказали о 5 основных правилах избежания гриппа, ОРВИ и коронавируса. 

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Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
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