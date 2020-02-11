Эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56% , — МОЗ

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) в Украине превысил порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Согласно информации ведомства, с 5 до 11 февраля ( 6 неделя эпидсезона) ОРВИ и гриппом заболело 260 000 871 человек, из них более двух третей, 68%, составляют дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 000 364 человека, 76,8% из них - дети. Скриншот: facebook.com\/phc.org.ua С 1 октября 2019 зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировали против гриппа 236000 343 человека. Фото: https:\/\/www.facebook.com\/phc.org.ua В течение предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 миллиона украинцев , зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных смертельных случая в результате гриппа, из них 12 - дети до 17 лет. Как сообщали Українські Новини, Львов закрыл 100 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Также количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Киеве увеличилось на 26,1% до 9 176 человек в период с 27 января по 2 февраля. Кроме того, мы рассказали о 5 основных правилах избежания гриппа, ОРВИ и коронавируса.