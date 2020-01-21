Как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах

С начала октября 2019 года в Украине от гриппа умерли 5 человек. Вирус и дальше распространяется, потому не стоит забывать о профилактике. Также нужно своевременно обращаться к врачам. Как не заразиться гриппом и что делать при первых симптомах, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Как уберечься от гриппа

Вакцинация - один из лучших способов уберечься от гриппа.

Не трогайте лицо. На руках скапливается множество микробов. Когда касаетесь ими лица, то увеличиваете шансы на то, что микробы попадут в организм через рот, нос или глаза.

Не забывайте о мытье рук. Если рядом нет воды и мыла, то используйте спреи и растворы на спиртовой основе.

Если заболели, то лучше остаться дома. Если кто-то рядом заболел, то избегайте близкого контакта. Не забывайте надевать хирургическую маску, она поможет не заразить других.

Вирусы могут передаваться другим на расстояние до двух метров, когда кашляете и чихаете. Прикрывайте одноразовой салфеткой нос и рот, это снизит вероятность передачи микробов другим. Не прикрывайтесь ладонью, старайтесь чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя.

Соблюдайте чистоту поверхностей, к которым часто касаетесь. Проветривайте помещения на работе, дома и в учебных заведениях. Особенно, если там находится больной.

Пейте много воды, питайтесь здоровыми продуктами, избегайте стрессов, высыпайтесь и старайтесь заниматься физической активностью.

Как уберечься от гриппа. Инфографика: Facebook/ Міністерство охорони здров'я України

При заболевании гриппом необходимо:

обратиться к врачу;

постараться избегать непосредственного контакта с другими людьми;

принимать противовирусные средства, которые назначил лечащий врач;

соблюдать постельный режим;

контролировать температуру не менее двух раз в сутки и при ухудшении состояния;

оставаться дома не менее суток после того, как спала высокая температура;

поддерживать температуру 18-20 ° С в помещении;

поддерживать влажность 70 ± 10% в помещении;

проветривать помещение не менее двух раз в сутки;

употреблять достаточное количество жидкости;

надевать медицинскую маску, чтобы защитить окружающих.

Симптомы гриппа. Инфографика: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Грипп не лечится антибиотиками. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

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