подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
21 января 2020, вторник, 21:30 26 Инфографика
Общество 2020-01-21T21:30:02+02:00
Українські Новини
Как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах

Как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах

Елена Новикова
советы врачей, Вакцинация, эпидемия гриппа, Грипп
Грипп. Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Грипп. Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

С начала октября 2019 года в Украине от гриппа умерли 5 человек. Вирус и дальше распространяется, потому не стоит забывать о профилактике. Также нужно своевременно обращаться к врачам. Как не заразиться гриппом и что делать при первых симптомах, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Как уберечься от гриппа

  • Вакцинация - один из лучших способов уберечься от гриппа. 
  • Не трогайте лицо. На руках скапливается множество микробов. Когда касаетесь ими лица, то увеличиваете шансы на то, что микробы попадут в организм через рот, нос или глаза.
  • Не забывайте о мытье рук. Если рядом нет воды и мыла, то используйте спреи и растворы на спиртовой основе.
  • Если заболели, то лучше остаться дома. Если кто-то рядом заболел, то избегайте близкого контакта. Не забывайте надевать хирургическую маску, она поможет не заразить других.
  • Вирусы могут передаваться другим на расстояние до двух метров, когда кашляете и чихаете. Прикрывайте одноразовой салфеткой нос и рот, это снизит вероятность передачи микробов другим. Не прикрывайтесь ладонью, старайтесь чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя.
  • Соблюдайте чистоту поверхностей, к которым часто касаетесь. Проветривайте помещения на работе, дома и в учебных заведениях. Особенно, если там находится больной.
  • Пейте много воды, питайтесь здоровыми продуктами, избегайте стрессов, высыпайтесь и старайтесь заниматься физической активностью.
  • Как уберечься от гриппа. Инфографика: Facebook/ Міністерство охорони здров'я УкраїниКак уберечься от гриппа. Инфографика: Facebook/ Міністерство охорони здров'я України

При заболевании гриппом необходимо:

  • обратиться к врачу;
  • постараться избегать непосредственного контакта с другими людьми;
  • принимать противовирусные средства, которые назначил лечащий врач;
  • соблюдать постельный режим;
  • контролировать температуру не менее двух раз в сутки и при ухудшении состояния;
  • оставаться дома не менее суток после того, как спала высокая температура;
  • поддерживать температуру 18-20 ° С в помещении;
  • поддерживать влажность 70 ± 10% в помещении;
  • проветривать помещение не менее двух раз в сутки;
  • употреблять достаточное количество жидкости;
  • надевать медицинскую маску, чтобы защитить окружающих.

Симптомы гриппа. Инфографика: Facebook/Міністерство охорони здоров'я УкраїниСимптомы гриппа. Инфографика: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Грипп не лечится антибиотиками. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я УкраїниГрипп не лечится антибиотиками. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Как сообщали Українські Новини, в Китае смертельный вирус вышел за его пределы. Также Ульяна Супрун рассказала о том, что нужно знать о вакцинации от гриппа.

 

Больше новостей о: советы врачей Вакцинация эпидемия гриппа Грипп

Как избежать покупки фальшивых лекарств...
В Украине с начала сезона гриппа от осложнений уме...
С начала года в Украине зарегистрировано почти 10 ...
В Китае новым коронавирусом заболело около 300 чел...
Причастного к убийству Гандзюк экс-помощника депутата Павловского арестовали
Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского
Новости
Гончарук занялся заоблачными зарплатами топ-чиновников и хочет их пересмотреть 21:42
Назначен новый генеральный директор "Киевметростроя", - СМИ 21:34
Как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах 21:30 Инфографика
Шквальный ветер, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 22 января 21:00
В ресторане поймали мошенников, которые за $20 тысяч обещали устроить начальником колонии 20:51
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
Похороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: Сегодня
В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами 14:12
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
Улицы в Украине стоит называть в честь людей, чьи имена не вызывают конфликтов, - Зеленский 11:32
На Микитася снова надели электронный браслет 16:03
больше новостей
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok