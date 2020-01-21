Как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах

С начала октября 2019 года в Украине от гриппа умерли 5 человек. Вирус и дальше распространяется, потому не стоит забывать о профилактике. Также нужно своевременно обращаться к врачам. Как не заразиться гриппом и что делать при первых симптомах, сообщает Министерство здравоохранения Украины. Как уберечься от гриппа Вакцинация - один из лучших способов уберечься от гриппа. Не трогайте лицо. На руках скапливается множество микробов. Когда касаетесь ими лица, то увеличиваете шансы на то, что микробы попадут в организм через рот, нос или глаза. Не забывайте о мытье рук. Если рядом нет воды и мыла, то используйте спреи и растворы на спиртовой основе. Если заболели, то лучше остаться дома. Если кто-то рядом заболел, то избегайте близкого контакта. Не забывайте надевать хирургическую маску, она поможет не заразить других. Вирусы могут передаваться другим на расстояние до двух метров, когда кашляете и чихаете. Прикрывайте одноразовой салфеткой нос и рот, это снизит вероятность передачи микробов другим. Не прикрывайтесь ладонью, старайтесь чихать и кашлять во внутреннюю сторону локтя. Соблюдайте чистоту поверхностей, к которым часто касаетесь. Проветривайте помещения на работе, дома и в учебных заведениях. Особенно, если там находится больной. Пейте много воды, питайтесь здоровыми продуктами, избегайте стрессов, высыпайтесь и старайтесь заниматься физической активностью. Как уберечься от гриппа. Инфографика: Facebook\/ Міністерство охорони здров'я України При заболевании гриппом необходимо: обратиться к врачу; постараться избегать непосредственного контакта с другими людьми; принимать противовирусные средства, которые назначил лечащий врач; соблюдать постельный режим; контролировать температуру не менее двух раз в сутки и при ухудшении состояния; оставаться дома не менее суток после того, как спала высокая температура; поддерживать температуру 18-20 ° С в помещении; поддерживать влажность 70 ± 10% в помещении; проветривать помещение не менее двух раз в сутки; употреблять достаточное количество жидкости; надевать медицинскую маску, чтобы защитить окружающих. Симптомы гриппа. Инфографика: Facebook\/Міністерство охорони здоров'я України Грипп не лечится антибиотиками. Інфографіка: Facebook\/Міністерство охорони здоров'я України Как сообщали Українські Новини, в Китае смертельный вирус вышел за его пределы. Также Ульяна Супрун рассказала о том, что нужно знать о вакцинации от гриппа.