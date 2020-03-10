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10 березня 2020, вівторок, 17:10 22
Транспорт 2020-03-10T19:30:03+02:00
Українські Новини
МАУ скасовує низку рейсів в 16 країн через коронавірус

МАУ скасовує низку рейсів в 16 країн через коронавірус

Елена Литвин
МАУ, скасування авіарейсів, Коронавірус, Коронавірус в світі
МАУ
МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати низку рейсів в 16 країн з-за обмежувальних заходів місцевої влади у зв'язку з поширенням коронавіруса, хоча раніше планувала тільки безкоштовно змінювати дати вильоту в ряд країн.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"У зв'язку з рекомендаціями урядів багатьох країн щодо запобігання масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами і пов'язаним з цим зниженням попиту на авіаперевезення, МАУ скасовує деякі рейси", - сказано в ньому.

Мова йде про рейси в міста Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії.

При цьому не уточнюється, які саме міста будуть закриті рейси.

Також авіакомпанія планує переглянути частоту окремих внутрішніх рейсів в Україні.

Наголошується, що про подальших рішеннях МАУ в контексті запровадження карантину в Італії буде додатково повідомлено дещо пізніше.

Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни у розкладі заздалегідь.

Як повідомляли "Українські Новини", в Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб.

ВООЗ розглядає можливість загрози пандемії коронавіруса.

Тим часом у "ДНР" жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус.

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