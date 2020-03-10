В Италии за сутки коронавирусом заразились 1,8 тыс. человек. Данные на 10 марта

По состоянию на утро 10 марта количество зараженных коронавирусом увеличилось на 4 088 человек по сравнению с данными на 9 марта. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Согласно данным, количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру (4 088 новых случаев за сутки). Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).

В Китае, который стал эпицентром эпидемии, за сутки заразились 19 человек, всего 80 754 зараженных, погибли 3 136 человек (19 из них за последние сутки).

Счетчик коронавируса. Данные: South China Morning Post.

А Италия "обошла" Южную Корею по количеству заболеваний коронавирусом и находится на втором месте после Китая с 9 172 случаями инфицирования (1 797 за сутки), погибли 463 человека (97 за сутки).

В Южной Корее количество заболевших коронавирусом составляет 7 513 человек (131 новый случай за сутки), 54 погибших (трое за сутки).

В Иране коронавирус стал распространяться стремительнее, чем в Южной Корее и достиг отметки 7 161 случай заражения (595 за сутки), погибли 237 человек (43 за сутки).

В то же время, вылечились от коронавируса уже 63 913 человек по всему миру.

Коронавирус в странах. Данные: South China Morning Post.

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