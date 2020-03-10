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10 марта 2020, вторник, 13:03 1959
Общество 2020-03-10T13:04:27+02:00
Українські Новини
В "ДНР" женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

В "ДНР" женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

Кира Молчанова
Коронавирус, ДНР, ОРДЛО, коронавирус в Украине
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Пока Чехия отменяет массовые мероприятия и занятия в школе, на территории, которую контролирует группировка "ДНР", с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали женщину.

Об этом сообщает информационный ресурс "Донецкие Новости" со ссылкой на так называемый "Минздрав ДНР".

В источнике говорится, что 6 марта женщина прилетела из Китая в Москву, прошла тест на выявление заболевания, но его результаты были отрицательные. Когда 9 марта она проходила пункт пропуска "Новошахтинск" на неподконтрольном участке границы с Россией, марта у нее была зафиксирована температура 37,2. Женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус и отправили в инфекционное отделение.

Медики наблюдают за всеми людьми, которые контактировали с женщиной.

Это первый случай, когда группировка "ДНР" объявила о госпитализации с подозрением на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в Италию.

Тем временем, в США из-за коронавируса перенесли крупнейший в мире музыкальный фестиваль Coachella.

Министерство здравоохранения рассматривает возможность проведения футбольного матча Лиги Европы между "Шахтером" (Донецк) и "Вольфсбургом" (Германия) без болельщиков 19 марта в Харькове из-за вспышки в Европе и мире коронавируса.

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