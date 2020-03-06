МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) предлагает пассажирам, которые планировали совершить полет из Украины в Италию, бесплатно изменить дату вылета, в то время как SkyUp приостанавливает рейсы в Италию из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщение МАУ, передают Українськi Новини.

"МАУ полностью понимает, что некоторые пассажиры, которые планировали свои поездки в/из Италии в марте и апреле, могут быть глубоко обеспокоены ситуацией. В связи с этим авиакомпания предлагает бесплатно (при наличии свободных мест в начальном классе бронирования) изменить дату вылета в пределах срока действия билета", - сказано в нем.

Данное предложение также действует для рейсов из Украины в Германию и Швейцарию, из Италии в Индию, Турцию и Египет, из Италии, Австрии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии в Израиль и распространяется на все транзитные рейсы через Украину в Италию.

Согласно сообщению, компания получила несколько запросов об изменении даты вылета, при этом массовых отказов пассажиров не наблюдается.

Отмечается, что по состоянию на 5 марта ни международные, ни национальные власти не распространяли никаких запретов на рейсы в Италию, поэтому МАУ продолжает выполнять полеты в итальянские города, а именно, в Рим, Милан и Венецию согласно плану.

В международных аэропортах Милана и Венеции пассажиры проходят обязательный медицинский осмотр, включая проверку температуры.

Как сообщали Українськi Новини, граждане Украины, которые находятся в Италии, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания.

Ранее МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии.