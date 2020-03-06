подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 13:20 3691
Транспорт 2020-03-06T13:20:31+02:00
Українські Новини
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию

МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию

Елена Литвин
МАУ, Коронавирус, авиарейсы, коронавирус в Италии
Самолет МАУ
Самолет МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) предлагает пассажирам, которые планировали совершить полет из Украины в Италию, бесплатно изменить дату вылета, в то время как SkyUp приостанавливает рейсы в Италию из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщение МАУ, передают Українськi Новини.

"МАУ полностью понимает, что некоторые пассажиры, которые планировали свои поездки в/из Италии в марте и апреле, могут быть глубоко обеспокоены ситуацией. В связи с этим авиакомпания предлагает бесплатно (при наличии свободных мест в начальном классе бронирования) изменить дату вылета в пределах срока действия билета", - сказано в нем.

Данное предложение также действует для рейсов из Украины в Германию и Швейцарию, из Италии в Индию, Турцию и Египет, из Италии, Австрии, Испании, Франции, Германии и Швейцарии в Израиль и распространяется на все транзитные рейсы через Украину в Италию.

Согласно сообщению, компания получила несколько запросов об изменении даты вылета, при этом массовых отказов пассажиров не наблюдается.

Отмечается, что по состоянию на 5 марта ни международные, ни национальные власти не распространяли никаких запретов на рейсы в Италию, поэтому МАУ продолжает выполнять полеты в итальянские города, а именно, в Рим, Милан и Венецию согласно плану.

В международных аэропортах Милана и Венеции пассажиры проходят обязательный медицинский осмотр, включая проверку температуры.

Как сообщали Українськi Новини, граждане Украины, которые находятся в Италии, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания.

Ранее МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии.

Больше новостей о: МАУ Коронавирус авиарейсы коронавирус в Италии

Контактировавший с заболевшим короновирусом депутат Волошин сегодня был в Раде и даже выступал
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
Новости
Новый министр по делам ветеранов Бессараб имеет 2 машины, пенсию и зарплату больше 800 тысяч за год 13:49
В Ватикане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 13:46
АМКУ должен разрешить "Метинвесту" концентрацию шахтоуправления "Покровское", - эксперт 13:39
Решение ЕС о продлении санкций в отношении Александра Януковича противоречит решениям Европейского суда об их отмене, – Кирасир 13:33
Чумака назначили и.о генпрокурора. Что о нем известно 13:27
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Завтра Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения выражения недоверия Рябошапке 23:52
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу 23:59
Что известно о новом министре здравоохранения Илье Емце 20:19
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok