Зеленський розповів, чому звільнив Богдана

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що відставка Андрія Богдана з посади голови Офісу президента пов'язана з особистими стосунками. Президент запевняє, що звільнення відбулося не з-за роботи Богдана. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю "The Guardian".

Причиною відставки Андрія Богдана з посади голови Офісу президента стали "людські стосунки".

"Я не хотів би коментувати цю історію, тому що ми з Андрієм пройшли досить довгий шлях. У мене не було з ним відносин до політики. Ми пройшли всю виборчу кампанію, а потім досить довго працювали разом. Це трохи про інше, це про людські відносини", - сказав Зеленський.

Тим часом колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що всю свою заробітну плату за час роботи у Володимира Зеленського перерахував на благодійність.

Богдану за час роботи було нараховано 252,4 тис. гривень зарплати, і лише 46 тис. гривень зарплати за листопад були депоновані – нараховані, але не виплачені.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Зеленського пояснили звільнення Богдана і подякували за роботу.

Після звільнення Богдан полетів на Сейшели.