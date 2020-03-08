підписатися на розсилку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
08 березня 2020, неділя, 23:28 6
Президент 2020-03-08T23:29:24+02:00
Українські Новини
Зеленський розповів, чому звільнив Богдана

Зеленський розповів, чому звільнив Богдана

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Звільнення з посади, Андрій Богдан, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що відставка Андрія Богдана з посади голови Офісу президента пов'язана з особистими стосунками. Президент запевняє, що звільнення відбулося не з-за роботи Богдана. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю "The Guardian".

Причиною відставки Андрія Богдана з посади голови Офісу президента стали "людські стосунки".

"Я не хотів би коментувати цю історію, тому що ми з Андрієм пройшли досить довгий шлях. У мене не було з ним відносин до політики. Ми пройшли всю виборчу кампанію, а потім досить довго працювали разом. Це трохи про інше, це про людські відносини", - сказав Зеленський.

Тим часом колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що всю свою заробітну плату за час роботи у Володимира Зеленського перерахував на благодійність.

Богдану за час роботи було нараховано 252,4 тис. гривень зарплати, і лише 46 тис. гривень зарплати за листопад були депоновані – нараховані, але не виплачені.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Зеленського пояснили звільнення Богдана і подякували за роботу.

Після звільнення Богдан полетів на Сейшели.

Більше новин про: Володимир Зеленський Звільнення з посади Андрій Богдан Офіс президента

Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики
Новини
Зеленський розповів, чому звільнив Богдана 23:28
В Амстердамі затвердили главу міжнародної слідчої групи від України 22:48
Зеленський вірить, що винні в катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність 21:52
Бойовики підбили ракетою вантажівку ЗСУ, є загиблий і поранені 20:51
Сьогодні вночі у Києві очікується сильний туман 20:17
більше новин
Індексація пенсій розпочнеться з 1 квітня: у Мінсоцполітики розповіли, кому підвищать виплати в 2020 10:15
Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину 21:14
Гривня злетіла: як змінився офіційний курс нацвалюти за тиждень 08:45
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики 11:16
Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3491 людини. Дані на 7 березня 08:16
більше новин
Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину 21:14
В Україні коронавірус у 16 з 20 осіб не підтвердили, - МОЗ 14:50
Кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день, - опитування 10:50
Індексація пенсій розпочнеться з 1 квітня: у Мінсоцполітики розповіли, кому підвищать виплати в 2020 10:15
Зеленський поскаржився, що йому не дозволяють їздити на велосипеді 11:47
більше новин
Зеленський привітав жінок з 8 березня і побажав здійснення усіх мрій
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok