"Сумую, не сплю, не їм": Богдан похвалився фотографією з Сейшел

Звільнившийся з посади голови Офісу Президента Андрій Богдан, який раніше також розлучився з дівчиною, похвалився фотографією в бадьорому настрої на Сейшельських островах на своїй сторінці в Facebook. "Друзі дуже сумую за Вами, не сплю, не їм)))) Вірю, скоро Ви будете займатися тим, що вам подобається", - написав він. Скріншот: facebook\/Андрій Богдан Богдан також додав: "Розумію Вам не легко, грошей немає, але Ви тримайтеся!" В коментарях колишньому главі Офісу Президента побажали удачі, натякнувши на те, що незабаром звільниться крісло прем'єр-міністра. "Скоро звільниться крісло прем'єра, удачі. Там має бути людина зі Львова" Скріншот: facebook\/Андрій Богдан Як повідомляли Українські Новини, раніше Богдан не прийшов на прощання із загиблими в катастрофі з МАУ з-за сварки з Єрмаком. Також Богдан зізнався, що поїздка в Оман була приватною та за рахунок Зеленського. Крім того, Богдан таємно зустрівся з Коломойським в київському ресторані за даними ЗМІ.