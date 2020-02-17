"Сумую, не сплю, не їм": Богдан похвалився фотографією з Сейшел

Звільнившийся з посади голови Офісу Президента Андрій Богдан, який раніше також розлучився з дівчиною, похвалився фотографією в бадьорому настрої на Сейшельських островах на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі дуже сумую за Вами, не сплю, не їм)))) Вірю, скоро Ви будете займатися тим, що вам подобається", - написав він.

Скріншот: facebook/Андрій Богдан

Богдан також додав:

"Розумію Вам не легко, грошей немає, але Ви тримайтеся!"

В коментарях колишньому главі Офісу Президента побажали удачі, натякнувши на те, що незабаром звільниться крісло прем'єр-міністра.

"Скоро звільниться крісло прем'єра, удачі. Там має бути людина зі Львова"

Скріншот: facebook/Андрій Богдан

Як повідомляли Українські Новини, раніше Богдан не прийшов на прощання із загиблими в катастрофі з МАУ з-за сварки з Єрмаком.

Також Богдан зізнався, що поїздка в Оман була приватною та за рахунок Зеленського.

Крім того, Богдан таємно зустрівся з Коломойським в київському ресторані за даними ЗМІ.