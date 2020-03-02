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02 березня 2020, понеділок, 11:04 23
Суспільство 2020-03-02T12:10:38+02:00
Українські Новини
Богдан поновив адвокатську діяльність

Богдан поновив адвокатську діяльність

Анна Рудык
Адвокат, Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Офіс Президента України
Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента
Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан, звільнення якого пояснили у Зеленського, відновив адвокатську діяльність.

Про це йдеться в єдиному реєстрі адвокатів України, передають Українські Новини.

Богдан відновив адвокатську діяльність з 25 лютого на підставі заяви.

Примітно, що Богдан припиняв адвокатську роботу 22 травня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив керівником Офісу Президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. Богдан був призначений главою Адміністрації Президента 21 травня 2019 року, а 25 червня 2019 був переведений в Офіс Президента. Єрмак працював помічником Зеленського з 21 травня 2019 року.

Тим часом колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що всю свою заробітну плату за час роботи у Володимира Зеленського перерахував на благодійність.

Також Богдану за час роботи було нараховано 252,4 тис. гривень зарплати, і лише 46 тис. гривень зарплати за листопад були депоновані – нараховані, але не виплачені.

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