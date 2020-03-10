Рубль почав падати в обмінниках Києва після свят

В той час, як долар і євро злетіли, у вівторок, 10 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 6 березня, знизився на 11 копійок до 3,26 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 13 копійок і становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 10 березня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,26 3,72 Максимальний 3,62 4,00 Мінімальний 2,80 3,57

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.

Також протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

А з 28 лютого по 6 березня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD другий тиждень поспіль.