підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
10 березня 2020, вівторок, 10:57 15
Економіка 2020-03-10T14:15:04+02:00
Українські Новини
Рубль почав падати в обмінниках Києва після свят

Рубль почав падати в обмінниках Києва після свят

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: forexaw.com
Курс рубля. Фото: forexaw.com

В той час, як долар і євро злетіли, у вівторок, 10 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 6 березня, знизився на 11 копійок до 3,26 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 13 копійок і становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 10 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,26 3,72
Максимальний 3,62 4,00
Мінімальний 2,80 3,57

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 2 по 6 березня купив на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів і продав 307,2 млн доларів.

Також протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

А з 28 лютого по 6 березня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD другий тиждень поспіль.

Більше новин про: Курс валют курс рубля курс рубля в Києві Курс рубля до гривні

Після святкових вихідних євро злетів на гривню, а ...
У п'ятницю курс купівлі рубля дещо виріс...
Рубль "завмер" у київських обмінниках...
Курс рубля в київських обмінниках стрімко зростає...
Міжбанк відкрився обвалом гривні
Чорний понеділок: фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року
Новини
Відверті танці в Херсонській ОДА. Причетних посадових осіб звільнили 14:19
Киян просять повідомляти в контакт-центр, що вони повернулися з країн, де є коронавірус 14:11
У Києві ніч на 10 березня стала найтеплішою за 140 років 14:01
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
У МОЗ розповіли, коли і за якою ціною українці зможуть придбати експрес-тести на коронавірус 13:23
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
"Слуга народу" шукає заміну Авакову, - депутат 12:50
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб 13:54
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
більше новин
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok