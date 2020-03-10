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10 марта 2020, вторник, 09:54 1812
Финансы 2020-03-10T09:58:09+02:00
Українські Новини
НБУ для сдерживания девальвации продал на межбанке $307,2 млн

НБУ для сдерживания девальвации продал на межбанке $307,2 млн

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары
НБУ удержал гривну от девальвации путем продажи валюты
НБУ удержал гривну от девальвации путем продажи валюты

В то время, как гривна снизилась после праздников, Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 50 млн долларов, используя Matching, и 100 млн долларов – по единому курсу.

В то же время по единому курсу было продано 307,2 млн долларов.

С начала года по единому курсу куплено 793,5 млн долларов, а продано – 530,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 438,5 млн долларов, а продал - 71,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 1 232 млн долларов, а продано – 602,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

По итогам 2019 убытки от незаконных действий с платежными картами уменьшились вдвое до 0,0042% от общего объема операций по сравнению с 2018 годом.

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

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