НБУ для сдерживания девальвации продал на межбанке $307,2 млн

В то время, как гривна снизилась после праздников, Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 50 млн долларов, используя Matching, и 100 млн долларов – по единому курсу.

В то же время по единому курсу было продано 307,2 млн долларов.

С начала года по единому курсу куплено 793,5 млн долларов, а продано – 530,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 438,5 млн долларов, а продал - 71,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 1 232 млн долларов, а продано – 602,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

По итогам 2019 убытки от незаконных действий с платежными картами уменьшились вдвое до 0,0042% от общего объема операций по сравнению с 2018 годом.

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.