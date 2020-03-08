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08 марта 2020, воскресенье, 18:23 31
Экономика 2020-03-08T18:23:29+02:00
Українські Новини
После 8 марта курс доллара может подняться выше 25 гривен, - прогноз

После 8 марта курс доллара может подняться выше 25 гривен, - прогноз

Ольга Фандорина
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Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн", - сказал он.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,56 до 24,74 грн (+0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,64/24,68 до 24,96/24,99 (+1,3%/+1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,38/24,61 до 24,64/24,93 (+1,1%/+1,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщали Українські Новини, с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

А в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

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