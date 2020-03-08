После 8 марта курс доллара может подняться выше 25 гривен, - прогноз

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает "РБК-Украина". "Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9\/25,3 грн", - сказал он. Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,3%. С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,56 до 24,74 грн (+0,7%). Спрос\/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,64\/24,68 до 24,96\/24,99 (+1,3%\/+1,2%). Средние курсы покупки\/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,38\/24,61 до 24,64\/24,93 (+1,1%\/+1,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой. Как сообщали Українські Новини, с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH\/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH\/USD вторую неделю подряд. А в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH\/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH\/USD.