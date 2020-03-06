Вторую неделю подряд доллар в обменниках дорожает

С 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 71,96 коп. до 27,2589 UAH/EUR, курс продажи повысился на 77,98 коп. до 27,7709 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 21 по 28 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,71 коп. до 24,5831 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,82 коп. до 24,3069 UAH/USD после трехнедельного снижения.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 6 марта 24,4763 24,7865 27,2589 27,7709 3,3500 3,8200 По сравнению с 28 февраля 0,1694 0,2034 0,7196 0,7798 -0,0400 -0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.