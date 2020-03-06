подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 14:00 420
Финансы 2020-03-06T14:04:08+02:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд доллар в обменниках дорожает

Вторую неделю подряд доллар в обменниках дорожает

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар снова дорожает
Доллар снова дорожает

С 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 71,96 коп. до 27,2589 UAH/EUR, курс продажи повысился на 77,98 коп. до 27,7709 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 21 по 28 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,71 коп. до 24,5831 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,82 коп. до 24,3069 UAH/USD после трехнедельного снижения.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 6 марта

24,4763

24,7865

27,2589

27,7709

3,3500

3,8200

По сравнению с 28 февраля

0,1694

0,2034

0,7196

0,7798

-0,0400

-0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Контактировавший с заболевшим короновирусом депутат Волошин сегодня был в Раде и даже выступал
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
Новости
Завтра в Киеве ограничат движение на одной из улиц Минского массива 15:57 Карта
В Минздраве отрицают, что вакцинация от кори защищает от коронавируса 15:51
Депутат Рады Мамка заявил, что Волошина не изолировали 15:48
Под Киевом реконструируют полигон бытовых отходов 15:37
Министр Кабмина Немчинов внес в декларацию акции компаний, земельные участки и квартиры 15:33
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу 23:59
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok