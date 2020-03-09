У Франції на коронавірус захворів міністр культури

Сьогодні, 9 березня, стало відомо про діагностування у міністра культури Франції Франка Рістера китайського коронавірусу Covid-19, яким раніше заразилися два чиновники Євросоюзу. Про це повідомляє Le Figaro.

Так, повідомляється, що міністр проходив лікування вдома і почувається непогано. Рістер пройшов позитивну перевірку сьогодні після прояву симптомів.

Передбачається, що 46-річний міністр міг заразитися минулого тижня, коли відвідав Національні збори Франції. Там кілька людей захворіли на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, із завтрашнього дня Польща вводить санітарний контроль на кордоні з Україною через коронавірус.

Тим часом в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з симптомами коронавірусу.

А МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в країни або окремі території країн, найбільш уражених вірусом.

Тим часом кількість нових випадків зараження на коронавірус порівняно з 8 березня, становить 3 112 осіб. А кількість жертв коронавірусу збільшилася до 3 816 осіб (222 особи за добу). В Італії кількість заражених зростає стрімкіше, ніж у Південної Кореї і наближається до другого місця після Китаю з 7 375 хворими (за добу 1492 нових випадки), загинули 366 чоловік.