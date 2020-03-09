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09 марта 2020, понедельник, 22:15 56
Общество 2020-03-09T22:15:10+02:00
Українські Новини
С завтрашнего дня Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной

С завтрашнего дня Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе
Граница с Польшей.Фото: facebook.cоm/pivnichniy.kordon
Граница с Польшей.Фото: facebook.cоm/pivnichniy.kordon

Польша намерена установить санитарно-контрольные пункты на восточной границе, в том числе и на границе с Украиной, с 10 марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел и управления Польши, передают Українськi Новини.

"Сегодня (9 марта) в 15:00 будут запущены 5 пунктов на границе с Германией и Чехией, а с завтрашнего дня все медицинские и санитарные процедуры будут осуществляться также на востоке страны, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией", - сказано в нем.

Отмечается, что санитарно-контрольные пункты будут находиться в ведении сотрудников Пограничной службы, полиции, Государственной пожарной службы, Национальной налоговой администрации и инспекции автомобильного транспорта Польши.

По согласованию с дорожными управляющими будут внесены изменения в организацию дорожного движения - оно будет замедлено и сужено в контрольных точках.

Санитарный контроль также будет осуществляться на поездах, пересекающих границы, и в морских портах.

Согласно сообщению, пассажиры, пользующиеся воздушным транспортом, уже обязаны заполнять пассажирские карточки, и Пограничная служба получает информацию о них, подключая соответствующую систему к данным других стран.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса. 

Также МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом.

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