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09 марта 2020, понедельник, 11:10 74
Европа 2020-03-09T11:11:10+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заразился второй чиновник Евросоюза

Коронавирусом заразился второй чиновник Евросоюза

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В Совете Европейского союза в Брюсселе зафиксирован второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил генеральный директор Совета по организационному развитию и услугам в электронном письме, передает Reuters.

Так, сообщается, что зараженный присутствовал на встрече послов 27 государств-членов 2 марта

"Второй случай коронавируса был обнаружен в Совете Европейского Союза в Брюсселе на прошлой неделе. Этот человек присутствовал на встрече послов 27 государств-членов 2 марта. Все районы, где он находился, были опечатаны и тщательно продезинфицированы", - говорится в письме.

46 сотрудников Совета ЕС попросили остаться дома и следить за своим здоровьем.

В Совете ЕС, где проводятся встречи на уровне министров и саммиты, работают порядка 3000 человек.

На прошлой неделе другой орган ЕС, Европейское оборонное агентство, сообщило о случае коронавируса среди своих сотрудников. Чиновник недавно побывал в северной Италии.

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 8 марта, составляет 3 112 человек. А количество жертв коронавируса увеличилось до 3 816 человек (222 человека за сутки). В Италии количество зараженных растет стремительнее, чем в Южной Корее и приближается ко второму месту после Китая с 7 375 заболевшими (за сутки 1492 новых случая), погибли 366 человек.

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом.

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