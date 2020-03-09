Эпидемия коронавируса: МИД опубликовал рекомендации для украинцев

Министерство иностранных дел Украины в связи с распространением китайского коронавируса, от которого погибли уже 3,8 тыс. человек, опубликовало рекомендации для украинцев. Публикация размещена на официальном сайте МИД.

Так, МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины и веб-ресурсе tripadvisor", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, при возникновении угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины рекомендовано безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, адрес электронной почты - cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщали Українські Новини, Катар запретил въезд туристам из 14 стран из-за коронавируса.

Тем временем в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.